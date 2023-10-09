Як і чому «Хамасу» вдалося приспати пильність Ізраїлю і здійснити напад

Ретельно підготована і проведена кампанія обману призвела до того, що напад бойовиків угруповання «Хамас», із використанням бульдозерів, дельтапланів, пікапів та мотоциклів, супроводжуваний масованим ракетним обстрілом, застав зненацька Ізраїль і його найпотужнішу на Близькому Сході армію. Як таке могло статися? Відповіді на це питання зібрала агенція Reuters.

Прорив бойовиків «Хамас» на територію Ізраїлю із смуги Гази став найгіршим провалом ізраїльської системи безпеки з часів війни 1973 року. Але це стало результатом щонайменше двох років проведення кампанії дезінформації, якій вдалося не лише переконати Ізраїль, що «Хамас» не має сил на напад і не хоче війни, а й приховати плани і безпосередню підготовку до нападу.

У той час як Ізраїль змушували вірити, що він стримує дуже виснажений війною «Хамас», забезпечуючи економічні стимули для робітників Гази, бійці угруповання проходили навчання та тренування, часто на очах ізраїльських військових, повідомило Reuters джерело, близьке до «Хамасу».

Це джерело надало багато деталей про підготовку атаки та її наближення. Три джерела в службі безпеки Ізраїлю, які, як і інші, побажали залишатися неназваними, також надали деталі, що допомагають краще зрозуміти ситуацію.

«Хамас» створив в Ізраїлі враження, що він не готовий до боротьби», – сказало джерело, близьке до «Хамасу» , описуючи плани найразючішого нападу з часів війни Судного дня 50 років тому, коли Єгипет і Сирія здивували Ізраїль і змусили його воювати за своє виживання.

««Хамас» використовував безпрецедентну тактику розвідки, щоб ввести Ізраїль в оману протягом останніх місяців, створивши у громадськості враження, що він не бажає вступати в бій або конфронтацію з Ізраїлем, у той час як готувався до цієї масової операції»

Ізраїль визнає, що був заскочений зненацька нападом, приуроченим до єврейської суботи та релігійного свята.

Бойовики ХАМАС увірвалися в ізраїльські міста, убивши 700 ізраїльтян і викравши десятки. Відтоді Ізраїль убив понад 400 палестинців у відповідь у Секторі Газа.

«Це наше 11 вересня», – сказав майор Нір Дінар, речник Армії оборони Ізраїлю. «Вони нас впіймали».

«Вони здивували нас і примчали швидко з багатьох точок – і з повітря, і з землі, і з моря»

Усама Хамдан, представник ХАМАС у Лівані, сказав Reuters, що напад показав, що палестинці мають волю досягти своїх цілей «незалежно від військової потужності та можливостей Ізраїлю».

«Ніби не готовий до війни»

Джерело, близьке до «Хамасу» , повідомило, що в одному з найяскравіших елементів підготовки «Хамас» побудував імітацію ізраїльського поселення в Газі, де вони відпрацьовували висадку свого десанту та тренувалися штурмувати його, додавши, що вони навіть зробили відео маневрів.

«Ізраїль напевно бачив їх, але вони були переконані, що «Хамас» не бажає вступати в конфронтацію», – сказало джерело.

Тим часом «Хамас» намагався переконати Ізраїль, що він більше піклується про те, щоб робітники в Газі, вузькій смужці землі з понад двома мільйонами жителів, мали доступ до робочих місць, і що нібито угруповання не зацікавлене в розв’язуванні нової війни.

««Хамас» зміг створити переконливе враження, що він не готовий до військової авантюри проти Ізраїлю», – сказало джерело.

«Хамас» зміг створити цілий образ того, що він не готовий до військової авантюри проти Ізраїлю

Після війни з «Хамас» у 2021 році Ізраїль намагався забезпечити базовий рівень економічної стабільності в Газі, пропонуючи стимули, включаючи тисячі дозволів, щоб жителі Гази могли працювати в Ізраїлі чи на Західному березі річки Йордан, де зарплати на будівництві, у сільському господарстві чи сфері обслуговування можуть в 10 разів перевищувати рівень оплати праці в Газі.

«Ми вірили, що той факт, що вони приходять на роботу і привозять гроші в Газу, створить певний рівень спокою. Ми помилялися», – сказав інший представник ізраїльської армії.

Джерело ізраїльської служби безпеки визнало, що служби безпеки Ізраїлю були обдурені «Хамас» .

«Вони змусили нас думати, що їм потрібні гроші», – сказало джерело. «І весь час вони брали участь у навчаннях/тренуваннях, поки не почали бунтувати»

У рамках своїх хитрощів протягом останніх двох років «Хамас» утримувався від військових операцій проти Ізраїлю, навіть коли інша ісламістська збройна група, що базується в Газі, відома як «Ісламський джихад», здійснила серію власних нападів або ракетних атак.

Жодного натяку

За словами джерела, стриманість, яку продемонстрував «Хамас» , викликала публічну критику з боку деяких прихильників, знову спрямовану на те, щоб створити враження, що «Хамас» думає про економічні проблеми, а не нову війну.

На Західному березі річки Йордан, контрольованому президентом Палестини Махмудом Аббасом і його групою ФАТХ, були ті, хто висміював «Хамас» за те, що він замовк. В одній заяві ФАТХ, опублікованій у червні 2022 року, угруповання звинуватило лідерів «Хамас» у втечі до арабських столиць, щоб жити в «розкішних готелях і віллах», залишивши своїх людей в убогості в Газі.

Друге ізраїльське джерело в службах безпеки повідомило, що був період, коли Ізраїль вважав, що лідер «Хамасу» в Газі Ях'я Аль-Сінвар був стурбований управлінням Газою, «а не вбивством євреїв».

У той же час Ізраїль відвернув свою увагу від «Хамасу», домагаючись угоди про нормалізацію відносин із Саудівською Аравією, додав він.

Ізраїль давно пишається своєю здатністю проникати в ісламістські групи та стежити за ними. Як наслідок, джерело, близьке до «Хамасу» , повідомило, що важливою частиною плану було уникнути витоків інформації.

Багато лідерів «Хамас» не знали про плани, і під час тренувань 1000 бійців, залучених до штурму, не мали жодного уявлення про точну мету навчань, додало джерело.

Ми зробили помилку. Ми не збираємося робити цю помилку знову і ми знищимо ХАМАС, повільно, але вірно

Коли настав день, операцію розділили на чотири частини, повідомило джерело «Хамас» , описуючи різні елементи.

Першим кроком був шквал із 3000 ракет, випущених із Гази, який збігся із вторгненням бойовиків, які перелітали на дельтапланах або мотопарапланах через кордон, повідомило джерело.

Раніше Ізраїль заявив, що спочатку було випущено 2500 ракет.

Коли штурмовики на дельтапланах опинились на землі, вони закріпилися на місцевості і дали змогу елітним загонам бойовиків штурмувати бетонний мур із електронними датчиками, зведений Ізраїлем для запобігання проникненню.

Свідки кажуть, що бійці «Хамасу» спочатку використали вибухівку, щоб пробити мур і через них в'їхали на мотоциклах. Тоді бульдозери розширили пробоїни і групи бойовиків вже заїхали на територію Ізраїлю на пікапах.

«Величезний провал»

Підрозділ десантників напав на штаб ізраїльської армії на півдні Гази та заглушив його комунікації, не дозволяючи персоналу телефонувати командирам або один одному, повідомило джерело.

Заключна частина включала переміщення заручників до Гази, в основному досягнуту на початку атаки, повідомило джерело, близьке до ХАМАС.

Під час одного захоплення заручників, який отримав широкий розголос, бойовики викрали учасників вечірки, які втікали з рейву поблизу кібуца Реїм неподалік Гази. На кадрах у соціальних мережах видно, як десятки людей біжать полями та дорогами, коли чути постріли.

«Як ця вечірка могла відбутися так близько (від Гази)?», питає джерело в ізраїльських службах безпеки.

ХАМАС, ймовірно, досяг успіху, перевищивши їхні очікування. Тепер їм доведеться мати справу з Ізраїлем, який має намір знищити їх

Джерело в ізраїльських службах безпеки повідомило, що чисельність ізраїльських військ на півдні поблизу сектора Газа була недостатньою, оскільки деякі з них були передислоковані на Західний берег для захисту ізраїльських поселенців після сплеску насильства між ними та палестинськими бойовиками.

«Вони (ХАМАС) цим скористалися», – сказало джерело.

Денніс Росс, колишній учасник переговорів з Близького Сходу, який зараз працює у Вашингтонському інституті близькосхідної політики, сказав, що увага Ізраїлю відволікалась насильством на Західному березі, що призвело до «слабкої, недостатньо підготовленої присутності на півдні».

«ХАМАС, ймовірно, досяг успіху, перевищивши їхні очікування. Тепер їм доведеться мати справу з Ізраїлем, який має намір знищити їх», – сказав він.

Генерал у відставці Яков Амідрор, колишній радник з питань національної безпеки прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, заявив журналістам у неділю, що напад є «великим провалом системи розвідки та військового апарату на півдні».

Амідрор, голова Ради національної безпеки з квітня 2011 року по листопад 2013 року, а зараз старший науковий співробітник Єрусалимського інституту стратегії та безпеки, сказав, що деякі союзники Ізраїлю заявляли, що ХАМАС отримав «більшу відповідальність».

«Ми тупо почали вірити, що це правда», – сказав він. «Отже, ми зробили помилку. Ми не збираємося робити цю помилку знову і ми знищимо ХАМАС, повільно, але вірно».

(Оригінал публікації агенції Reuters)