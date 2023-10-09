ГУР стверджує, що Росія передала «Хамасу» захоплену в Україні західну зброю

Головне управління розвідки Міністерства оборони України стверджує, що російські спецслужби використовують напад угруповання «Хамас» на Ізраїль для масштабної провокації проти України.

«Російське ГРУ вже передало терористам «Хамасу» захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС. Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі», – вказано в повідомленні.

У ГУР вважають, що російські спецслужби «мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української Прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви».

В українській розвідці припускають, що метою можливої провокації є дискредитація ЗСУ та «повне припинення військової допомоги з боку західних партнерів».

Телеканал «Настоящее время» звернув увагу, що прокремлівський телеграм-канал Mash вже поширює інформацію про українську та західну зброю у бойовиків.