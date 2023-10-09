МОЗ Ізраїлю підтвердило загибель понад 700 ізраїльтян внаслідок атаки «Хамасу»

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю повідомляє, що станом на ранок 9 жовтня загинули понад 700 ізраїльтян внаслідок нападу бойовиків екстремістського угруповання «Хамас».



Як повідомляє видання The Times of Israel з посиланням на відомство, поранені 2382 людини – 22 з них перебувають у важкому стані, 345 отримали важкі поранення.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Ізраїлі кількість загиблих в результаті нападу бойовиків «Хамасу» перевищила 700 людей.

Бойовики «Хамасу» почали свою атаку на світанку в суботу, 7 жовтня, з масованого ракетного обстрілу південного Ізраїлю, прикриваючи ним безпрецедентне, багатостороннє проникнення бойовиків в Ізраїль з Гази, вузької смуги, де проживає 2,3 мільйона палестинців.

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Старший військовий командувач «Хамасу» Мохаммад ад-Дейф повідомив, що по Ізраїлю було випущено 5 тисяч ракет. В Ізраїлі заявили, що по території країни було випущено 2200 ракет.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Ізраїльська армія оголосила про початок контртерористичної операції «Залізні мечі» у відповідь на атаку «Хамасу».

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що «країна перебуває у стані війни».