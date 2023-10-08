ЗМІ: кількість жертв через напад «Хамасу» перевищила 700 людей

В Ізраїлі кількість загиблих в результаті нападу бойовиків «Хамасу» перевищила 700 людей, повідомляє The Times of Israel.

Також ЗМІ пишуть про те, що ізраїльські війська продовжують боротьбу з бойовиками «Хамасу», зачищаючи населені пункти вздовж кордону, і «знаходять все більше тіл ізраїльських громадян».

Крім того, станом на сьогодні в Ізраїлі поранено понад 2100 людей.

Офіційного підтвердження кількості загиблих з ізраїльського боку не було, пише агентство AP.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу в ніч на 8 жовтня повідомив, що отримав схвалення кабінету безпеки на початок воєнної кампанії зі знищення військового й урядового потенціалу угруповання «Хамас».

Цивільним жителям семи районів у Смузі Гази рекомендували залишити свої будинки, щоби не стати жертвами обстрілів.

«Ми вступаємо у довгу і важку війну, – заявив Нетаньягу у зверненні до нації. – Громадяни Ізраїлю, це не операція, а саме війна. До війни нас змусив убивчий напад «Хамасу».

Вранці 7 жовтня палестинське угруповання «Хамас», яке контролює Смугу Гази, завдало по Ізраїлю масованого обстрілу. Водночас бойовики «Хамасу» проникли на територію Ізраїлю.

Багато ізраїльтян, включаючи дітей, взяті в заручники і вивезені в Смугу Гази.

Ізраїльська армія проводить операцію «Залізні мечі» і завдає у відповідь авіаудари по Смузі Гази.

8 жовтня ізраїльські військові повідомили, що мінометні бомби були випущені з Лівану по північному Ізраїлю. Ізраїльські війська відповіли артилерійськими ударами по Лівану.