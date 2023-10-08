ЗМІ: кількість жертв через напад «Хамасу» перевищила 700 людей

В Ізраїлі кількість загиблих в результаті нападу бойовиків «Хамасу» перевищила 700 людей, повідомляє The Times of Israel.
Також ЗМІ пишуть про те, що ізраїльські війська продовжують боротьбу з бойовиками «Хамасу», зачищаючи населені пункти вздовж кордону, і «знаходять все більше тіл ізраїльських громадян».
Крім того, станом на сьогодні в Ізраїлі поранено понад 2100 людей.
Офіційного підтвердження кількості загиблих з ізраїльського боку не було, пише агентство AP.
Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу в ніч на 8 жовтня повідомив, що отримав схвалення кабінету безпеки на початок воєнної кампанії зі знищення військового й урядового потенціалу угруповання «Хамас».
Цивільним жителям семи районів у Смузі Гази рекомендували залишити свої будинки, щоби не стати жертвами обстрілів.
«Ми вступаємо у довгу і важку війну, – заявив Нетаньягу у зверненні до нації. – Громадяни Ізраїлю, це не операція, а саме війна. До війни нас змусив убивчий напад «Хамасу».
Вранці 7 жовтня палестинське угруповання «Хамас», яке контролює Смугу Гази, завдало по Ізраїлю масованого обстрілу. Водночас бойовики «Хамасу» проникли на територію Ізраїлю.
Багато ізраїльтян, включаючи дітей, взяті в заручники і вивезені в Смугу Гази.
Ізраїльська армія проводить операцію «Залізні мечі» і завдає у відповідь авіаудари по Смузі Гази.
8 жовтня ізраїльські військові повідомили, що мінометні бомби були випущені з Лівану по північному Ізраїлю. Ізраїльські війська відповіли артилерійськими ударами по Лівану.
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