В Ізраїлі кількість загиблих через напад «Хамасу» зросла до 600 – ЗМІ

Кілька ізраїльських ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих у результаті нападу палестинського радикального угруповання «Хамас» в Ізраїлі зросла до 600 осіб, ще понад дві тисячі людей зазнали поранень.

Про загиблих повідомили громадський мовник Kan і Channel 12, а також газети Haaretz і Times of Israel. Офіційного підтвердження кількості загиблих з ізраїльського боку не було, пише агентство AP. У МЗС України повідомили, що серед загиблих – дві українки.

Палестинські офіційні особи кажуть, що у Смузі Гази було вбито понад 300 людей, не уточнюючи: йдеться про цивільних чи про бойовиків.

Тим часом, 8 жовтня ізраїльські війська продовжували бої з бойовиками «Хамасу» і завдавали ударів по об’єктах у Смузі Гази. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу в ніч на 8 жовтня повідомив, що отримав схвалення кабінету безпеки на початок воєнної кампанії зі знищення військового й урядового потенціалу угруповання «Хамас».

Цивільним жителям семи районів у Смузі Гази рекомендували залишити свої будинки, щоби не стати жертвами обстрілів.

«Ми вступаємо у довгу і важку війну, – заявив Нетаньягу у зверненні до нації. – Громадяни Ізраїлю, це не операція, а саме війна. До війни нас змусив убивчий напад «Хамасу».

Вранці 7 жовтня палестинське угруповання «Хамас», яке контролює Смугу Гази, завдало по Ізраїлю масованого обстрілу. Водночас бойовики «Хамасу» проникли на територію Ізраїлю.

Багато ізраїльтян, включаючи дітей, взяті в заручники і вивезені в Смугу Гази.

Ізраїльська армія проводить операцію «Залізні мечі» і завдає у відповідь авіаудари по Смузі Гази.

8 жовтня ізраїльські військові повідомили, що мінометні бомби були випущені з Лівану по північному Ізраїлю. Ізраїльські війська відповіли артилерійськими ударами по Лівану.