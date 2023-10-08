МЗС повідомило про загибель двох українок в Ізраїлі

Міністерство закордонних справ України повідомило про загибель двох українських громадянок в Ізраїлі внаслідок нападу бойовиків екстремістського угруповання «Хамас».

«Маємо підтверджену інформацію про загибель двох українок в Ізраїлі. Обидві громадянки тривалий час проживали в країні. Консули надають необхідну консульську допомогу, підтримують зв’язок із родичами», – повідомив Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

Раніше в МЗС повідомляли, що українським дипломатам вдалося розшукати одного громадянина України, який напередодні зник на півдні Ізраїлю.

«Допомогли одній родині виїхати із міста Ашкелон. Знайшли тимчасове житло для двох родин на тлі скасованих авіарейсів», – написав Ніколенко у фейсбуці, додавши, що оперативний штаб МЗС України для надання допомоги українцям в Ізраїлі працює в цілодобовому режимі.

Загалом, за його словами, оперативний штаб опрацював 80 звернень громадян.

Ізраїльські війська 8 жовтня продовжували зіткнення з «Хамасом», більше ніж через 24 години після того, як бойовики цього палестинського угруповання здійснили раптову атаку на Ізраїль, під час якої були вбиті кілька сотень людей. Найбільше вторгнення в Ізраїль за кілька десятиліть може підірвати підтримувані США зусилля з формування регіональної безпеки.

Бойовики «Хамасу» почали свою атаку на світанку в суботу з масованого ракетного обстрілу південного Ізраїлю, прикриваючи ним безпрецедентне, багатостороннє проникнення бойовиків в Ізраїль з Гази, вузької смуги, де проживає 2,3 мільйона палестинців.

8 жовтня конфлікт поширився, ізраїльські військові повідомили, що мінометні бомби були випущені з Лівану по північному Ізраїлю. Ізраїльські війська відповіли артилерійськими ударами по Лівану.