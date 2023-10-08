Радбез ООН збереться на екстрене засідання за зачиненими дверима через ситуацію на Близькому Сході

Рада Безпеки ООН 8 жовтня збереться на екстрене засідання за зачиненими дверима через загострення ситуації на Близькому Сході, пише CNN.

Засідання Радбезу розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Очікується, що постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан проведе брифінг для журналістів перед початком засідання.

Раніше стало відомо, що Бразилія, яка зараз головує в Раді безпеки ООН, скликає екстрене засідання цього органу.

Вранці 7 жовтня палестинське угруповання «Хамас», яке контролює Смугу Гази, завдало по Ізраїлю масованого обстрілу. Водночас бойовики «Хамасу» проникли на територію Ізраїлю.

Багато ізраїльтян, включаючи дітей, взяті в заручники і вивезені в Смугу Гази.

Ізраїльська армія проводить операцію «Залізні мечі» і завдає у відповідь авіаудари по Смузі Гази.

8 жовтня ізраїльські військові повідомили, що мінометні бомби були випущені з Лівану по північному Ізраїлю. Ізраїльські війська відповіли артилерійськими ударами по Лівану.

Уряд Бразилії засудив низку ударів та наземних атак, здійснених 7 жовтня на Ізраїль зі Смуги Гази та висловив співчуття родинам загиблих, а також солідарність із народом Ізраїлю.

Кілька ізраїльських ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих у результаті нападу палестинського радикального угруповання «Хамас» в Ізраїлі зросла до 600 осіб.