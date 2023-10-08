Зеленський поспілкувався з Нетаньягу на тлі подій в Ізраїлі

Президент Володимир Зеленський поспілкувався із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу на тлі нападу бойовиків «Хамасу».

За повідомленням офісу Нетаньягу, окрім Зеленського, прем’єр-міністр Ізраїлю провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком.

У заяві офісу Нетаньягу зазначено, що «всі вони висловили підтримку права Ізраїлю захищати себе так, як це буде потрібно».

Згодом Зеленський повідомив деталі розмови. Він каже, що прем’єр-міністр розповів про ситуацію в Ізраїлі та «дії збройних сил і органів правопорядку з відбиття нападу».

«Солідарні з Ізраїлем, який потерпає від зухвалого масштабного нападу, та співчуваємо у зв'язку з численними жертвами. Зараз важлива співпраця між ізраїльською поліцією та українськими дипломатами у питанні безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі», – наголосив президент.

Зеленський також додав, що «обговорили вплив нападу на Ізраїль на безпекову ситуацію в регіоні та за його межами».

Вранці 7 жовтня палестинське угруповання «Хамас», яке контролює Смугу Гази, завдало по Ізраїлю масованого обстрілу. Водночас бойовики «Хамасу» проникли на територію Ізраїлю.

Багато ізраїльтян, включаючи дітей, взяті в заручники і вивезені в Смугу Гази.

Ізраїльська армія проводить операцію «Залізні мечі» і завдає у відповідь авіаудари по Смузі Гази.

8 жовтня ізраїльські військові повідомили, що мінометні бомби були випущені з Лівану по північному Ізраїлю. Ізраїльські війська відповіли артилерійськими ударами по Лівану.