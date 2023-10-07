Ізраїль заявив про «відновлення контролю» над більшістю південних населених пунктів

Армії Ізраїлю вдалось «поновити контроль над більшістю південних населених пунктів», зазначив речник військових.

Він запевнив, що 7 жовтня армія відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні зі Смугою Гази, в які проникли бойовики «Хамасу» та Ісламського джихаду».

За його словами, серед звільнених від бойовиків населених пунктів: Сдерот, Софа, Керем-Шалом, Нірім, Назів-Хатара, Нір-Оз, форпост Нахаль-Оз, Хуліт, Нір-Ам, Нір-Іцхак, Беер-Шева, Сде-Ємен, Маген і Урім.

Разом із тим, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант вирішив поширити режим надзвичайної ситуації на всю територію держави, повідомляє його канцелярія.

Раніше Галант оголосив «особливу ситуацію» в радіусі 80 кілометрів від Смуги Гази – це дозволяє військовому командуванню обмежувати збори і перекривати райони.

7 жовтня вранці по центральних та південних районах Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару.

Старший військовий командувач «Хамасу» Мохаммад ад-Дейф оголосив про початок операції в трансляції в ЗМІ та закликав «палестинців у всьому світі до боротьби». Він повідомив, що по Ізраїлю було випущено 5 тисяч ракет. В Ізраїлі заявили, що по території країни було випущено 2200 ракет.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Ізраїльська армія оголосила про початок контртерористичної операції «Залізні мечі» у відповідь на атаку «Хамасу».

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що «країна перебуває у стані війни».

В Ізраїлі кількість загиблих унаслідок нападу бойовиків «Хамасу» зросла до понад 200 людей, повідомляє The Times of Israel.