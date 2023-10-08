Болгарія та Румунія також почали вивозити своїх громадян з Ізраїлю

Болгарія та Румунія розпочали евакуйовувати своїх громадян із Ізраїлю, йдеться в повідомленні видання BILD.

Станом на зараз відомо, що країни спільно вивезли вже понад 430 людей.

Після широкомасштабних атак бойовиків «Хамасу» на Ізраїль Болгарія вивезла з Тель-Авіва 90 громадян на урядовому літаку.

За даними видання, літак Airbus, що вилетів у неділю, 8 жовтня, з аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві, приземлився в Софії близько 18:00 за місцевим часом.

До цього Міністерство закордонних справ Румунії повідомило, що вже евакуювало з Ізраїлю 346 своїх громадян.

Польща та Угорщина, своєю чергою, також вже оголосили про евакуаційні рейси.

Вранці 7 жовтня палестинське угруповання «Хамас», яке контролює Смугу Гази, завдало по Ізраїлю масованого обстрілу. Водночас бойовики «Хамасу» проникли на територію Ізраїлю.

Багато ізраїльтян, включаючи дітей, взяті в заручники і вивезені в Смугу Гази.

Ізраїльська армія проводить операцію «Залізні мечі» і завдає у відповідь авіаудари по Смузі Гази.

8 жовтня ізраїльські військові повідомили, що мінометні бомби були випущені з Лівану по північному Ізраїлю. Ізраїльські війська відповіли артилерійськими ударами по Лівану.

Кілька ізраїльських ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих у результаті нападу палестинського радикального угруповання «Хамас» в Ізраїлі зросла до 600 осіб.