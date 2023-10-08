Влада Польщі вирішила евакуювати своїх громадян з Ізраїлю

Влада Польщі направить літак для евакуації своїх громадян з Ізраїлю після атаки бойовиків «Хамасу», повідомили міністр оборони країни Маріуш Блащак та заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський.

Яблонський зазначив, що вже 8 жовтня літак для евакуації поляків вилетить із Варшави та прибуде до аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві увечері.

Блащак заявив, що «як мінімум два транспортні літаки C-130 Hercules вже готові». За його словами, за потреби кількість літаків збільшать.

«Інформація, яку ми зараз маємо, показує, що близько 200 польських туристів чекають на повернення до Польщі, включаючи дітей та шкільну екскурсію з Хелма. Звісно, усіх вивезуть до Польщі», – наголосив Блащак.

Окрім того, міністр зазначив, що наразі тривають переговори з Грецією про «встановлення евакуаційного мосту» у разі необхідності. За його словами, літаки Hercules можуть доставити польських туристів із Ізраїлю до Греції, а інші літаки – з Греції до Польщі.

Глава Міноборони також повідомив, що «готується медична бригада зі спецпризначенців».

Водночас Яблонський зазначив, що досі немає інформації про те, що поляки постраждали внаслідок конфлікту в Ізраїлі.

Вранці 7 жовтня палестинське угруповання «Хамас», яке контролює Смугу Гази, завдало по Ізраїлю масованого обстрілу. Водночас бойовики «Хамасу» проникли на територію Ізраїлю.

Багато ізраїльтян, включаючи дітей, взяті в заручники і вивезені в Смугу Гази.

Ізраїльська армія проводить операцію «Залізні мечі» і завдає у відповідь авіаудари по Смузі Гази.

8 жовтня ізраїльські військові повідомили, що мінометні бомби були випущені з Лівану по північному Ізраїлю. Ізраїльські війська відповіли артилерійськими ударами по Лівану.

Кілька ізраїльських ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих у результаті нападу палестинського радикального угруповання «Хамас» в Ізраїлі зросла до 600 осіб, ще понад дві тисячі людей зазнали поранень.