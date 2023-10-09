ООН: понад 123 000 людей стали переселенцями в Смузі Гази

Організація Об’єднаних Націй повідомила, що з початку конфлікту між палестинськими бойовиками та Ізраїлем понад 123 000 людей стали переселенцями в Смузі Гази.



«Понад 123 538 осіб стали внутрішньо переміщеними особами в Газі, в основному через страх, проблеми захисту та руйнування їхніх будинків», – заявили в управлінні ООН із координації гуманітарних справ (OCHA).



За даними OCHA, понад 73 000 людей перебувають у школах.



Аднан Абу Хасна, речник Агентства ООН у справах палестинських біженців, очікує, що цифри зростатимуть і далі.



«У цих школах є електрика, ми забезпечуємо їх їжею, чистою водою, психологічною підтримкою та медичною допомогою», – сказав він агенції AFP.



У Газі проживає 2,3 мільйона палестинців. Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу» почали масований ракетний обстріл південного Ізраїлю, прикриваючи ним безпрецедентне, багатостороннє проникнення бойовиків в Ізраїль з Гази.

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Старший військовий командувач «Хамасу» Мохаммад ад-Дейф повідомив, що по Ізраїлю було випущено 5 тисяч ракет. В Ізраїлі заявили, що по території країни було випущено 2200 ракет.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Ізраїльська армія оголосила про початок контртерористичної операції «Залізні мечі» у відповідь на атаку «Хамасу».

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що «країна перебуває у стані війни».