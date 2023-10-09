ЗМІ: Ізраїль повернув контроль над усіма містами на кордоні зі Смугою Гази

Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні зі Смугою Гази. Про це повідомляє видання The Times of Israel.



За його словами, випадки зіткнень між військами та палестинськими бойовиками за останні кілька годин були «поодинокими».



Він додав, що наразі в жодному з містечок бойових дій немає.



Хагарі каже, що порушення кордону з Газою будуть фізично захищені танками, яких підтримуватимуть бойові вертольоти та безпілотники.



За його словами, армія евакуювала 15 із 24 міст на кордоні та продовжить евакуацію найближчого дня. Хагарі каже, що близько 4400 ракет було запущено в бік Ізраїлю з початку боїв у суботу вранці.

Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу» почали масований ракетний обстріл південного Ізраїлю, прикриваючи ним безпрецедентне, багатостороннє проникнення бойовиків в Ізраїль з Гази.

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Старший військовий командувач «Хамасу» Мохаммад ад-Дейф повідомив, що по Ізраїлю було випущено 5 тисяч ракет. В Ізраїлі заявили, що по території країни було випущено 2200 ракет.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Ізраїльська армія оголосила про початок контртерористичної операції «Залізні мечі» у відповідь на атаку «Хамасу».

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що «країна перебуває у стані війни».