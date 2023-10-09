Зеленський провів паралелі між Росією і «Хамасом»

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені 9 жовтня закликав до обʼєднання та боротьби з тероризмом, порівнявши угруповання «Хамас» із Росією.

«Ізраїльські журналісти, які були тут, в Україні, в Бучі, зараз кажуть, що бачили таке ж зло там, де прийшла Росія. Таке ж зло. І різниця лише в тому, що є терористична організація, яка напала на Ізраїль, а тут є терористична держава, яка напала на Україну», – заявив Зеленський, виступаючи по відеозвʼязку.

Український лідер також повʼязав Іран із вторгненням в Україну та нападом на Ізраїль. Він закликав світ обʼєднатися та «зупинити зло».

«Європа має бути активною. США мають бути активними. Китай, Індія, арабські держави мають відчути, як багато може розвалитися, якщо вони дозволять терористам досягти їхньої мети. Туреччина, Бразилія та вся Латинська Америка, Японія, Австралія, Канада, африканські держави, центральноазійські держави, Корея, Пакистан, Індонезія, Кариби, тихоокеанські держави – кожен має бути активним на захист життя та міжнародного права. Ми не повинні дати терору жодного шансу», – наголосив Зеленський.

Президент України непрямо процитував слова ізраїльського журналіста Сергія Гранкіна, який сказав в ефірі одного з телеканалів Ізраїлю, що дії бойовиків угруповання «Хамас» «в Ізраїлі немає з чим порівняти».

«В Україні я був у перші місяці війни, коли захоплювали Ірпінь, Бучу, розстрілювали машини... І я бачив цих людей, ці кадри, які вони показували мені на телефонах. Ось те саме. Так само холоднокровно підходили, вбивали людей, жінок, дітей з автоматів, з кулеметів, причому зовсім з діловим виглядом, начебто це робота», – розповів Гранкін.

Бойовики угруповання «Хамас», який контролює Смугу Гази, напали на Ізраїль уранці 7 жовтня. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій із ізраїльськими військовими та захопивши в полон десятки заручників. Угруповання «Хезболла» також обстріляло територію Ізраїлю з боку Лівану. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази, а також Лівану.

Станом на ранок 9 жовтня влада Ізраїлю підтвердила дані про понад 700 загиблих та 2200 поранених. Підконтрольна політичному крилу «Хамас» влада у Смузі Гази заявила про 436 загиблих і понад 2270 поранених зі свого боку.