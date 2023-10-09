Ситуація на Близькому Сході: МЗС розшукало 5 українців, перевіряє дані про загибель ще трьох громадян

Міністерство закордонних справ України розшукало п’ятьох українських громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю, інформація про можливу загибель ще трьох українців перевіряється.

Як повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, українські дипломати також змогли вивезти пораненого українського хлопчика із міста Сдерот у безпечне місце.

«Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію — вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Нині він перебуває в безпечному місці під опікою посольства. Йому надано медичну та психологічну допомогу. Вдалося розшукати п’ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю», – написав він у фейсбуці.

Ніколенко додає, що з’явилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу Смуги Гази, а також загибель українця в Смузі Гази, ці дані перевіряються.

Загалом за минулу добу оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян.

8 жовтня Міністерство закордонних справ України повідомило про загибель двох українських громадянок в Ізраїлі.

Бойовики «Хамасу» почали свою атаку на світанку в суботу, 7 жовтня, з масованого ракетного обстрілу південного Ізраїлю, прикриваючи ним безпрецедентне, багатостороннє проникнення бойовиків в Ізраїль з Гази, вузької смуги, де проживає 2,3 мільйона палестинців.

Внаслідок масованого ракетного удару по Ізраїлю були вбиті кілька сотень людей.

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Старший військовий командувач «Хамасу» Мохаммад ад-Дейф повідомив, що по Ізраїлю було випущено 5 тисяч ракет. В Ізраїлі заявили, що по території країни було випущено 2200 ракет.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Ізраїльська армія оголосила про початок контртерористичної операції «Залізні мечі» у відповідь на атаку «Хамасу».

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що «країна перебуває у стані війни».