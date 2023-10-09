Блінкен не вважає, що напад на Ізраїль є спробою скористатися фокусом Заходу на Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен не вважає, що напад «Хамасу» на Ізраїль є спробою скористатися фокусом Заходу на Україні. Про це він заявив в інтерв’ю каналу CBS.

«Ні, я цього не бачу. Ми не бачимо. Ми побачимо, коли дізнаємося більше, якими були мотиви та якими вони є. Але зрозуміло одне: ми активно працювали над тим, щоб допомогти Ізраїлю та Саудівській Аравії нормалізувати їхні відносини, а також Ізраїлю розширити свої відносини з багатьма іншими країнами в регіоні та за його межами. Дуже важка робота», – сказав держсекретар США, відповідаючи на запитання «Чи є відчуття, що це була спроба скористатися фокусом Заходу на Україні?»

На запитання, чи просили США не завдавати ударів по Ірану, Блінкен відповів: «Єдине, що ми сказали Ізраїлю, це те, що ми тут; ми вас підтримуємо; ми хочемо переконатися, що ви маєте необхідну підтримку».

Іран офіційно оголосив про підтримку нападу «Хамас» на Ізраїль. Радник верховного лідера Ірану заявив, що його країна буде «підтримувати палестинських бойовиків до звільнення Палестини і Єрусалима». Є побоювання, що конфлікт може розширитися.

Бойовики «Хамасу» почали свою атаку на світанку в суботу, 7 жовтня, з масованого ракетного обстрілу південного Ізраїлю, прикриваючи ним безпрецедентне, багатостороннє проникнення бойовиків в Ізраїль з Гази, вузької смуги, де проживає 2,3 мільйона палестинців.

Внаслідок масованого ракетного удару по Ізраїлю були вбиті кілька сотень людей.

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Старший військовий командувач «Хамасу» Мохаммад ад-Дейф повідомив, що по Ізраїлю було випущено 5 тисяч ракет. В Ізраїлі заявили, що по території країни було випущено 2200 ракет.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Ізраїльська армія оголосила про початок контртерористичної операції «Залізні мечі» у відповідь на атаку «Хамасу».

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що «країна перебуває у стані війни».