ЄС заморозив фінансову підтримку палестинцям на тлі подій в Ізраїлі

Європейська комісія заявила 9 жовтня, що переглядає всі проєкти допомоги палестинцям на суму 691 мільйон євро і зупиняє всі виплати після нападу бойовиків «Хамасу» на Ізраїль.

«Масштаб терору і жорстокості проти Ізраїлю та його народу є поворотним моментом. Не може бути звичного ведення справ», – написав у соцмережі X (колишній твіттер) Олівер Варгеї, єврокомісар із питань сусідства та розширення.

Він додав, що всі нові бюджетні пропозиції щодо допомоги палестинцям також відкладені.

«Тепер необхідно звернути увагу на основи миру, толерантності та співіснування. Розпалювання ненависті, насильства і прославляння терору отруїли розуми багатьох. Нам потрібні дії, і вони потрібні зараз», – додав Варгеї.

Бойовики палестинського угруповання «Хамас», яке контролює Смугу Гази, напали на Ізраїль уранці 7 жовтня. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій із ізраїльськими військовими та захопивши в полон десятки заручників. Угруповання «Хезболла» також обстріляло територію Ізраїлю з боку Лівану. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази, а також Лівану.

Число ізраїльтян, загиблих унаслідок нападу угруповання «Хамас», сягнуло 800, повідомило 9 жовтня видання The Times of Israel із посиланням на непідтверджені владою дані ізраїльських засобів інформації.

У Міністерстві охорони здоровʼя Ізраїлю заявляють, що станом на середину дня 9 жовтня до лікарень доставлено 2506 постраждалих, у тому числі 23 у критичному і 353 у тяжкому стані.

Число загиблих у Смузі Гази, за даними підконтрольного «Хамасу» міністерства охорони здоровʼя, сягнуло 560, ще 2900 людей поранені.

9 жовтня речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні зі Смугою Гази. За його словами, випадки зіткнень між військами та палестинськими бойовиками за останні кілька годин були «поодинокими».

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив, що ізраїльська армія забезпечить повну блокаду Смуги Гази.

«Не буде ні електрики, ні їжі, ні палива», – заявив він.

Ізраїльські військові продовжують завдавати ударів по об’єктах у Газі, стверджуючи, що прагнуть зруйнувати військову інфраструктуру «Хамасу». За словами Галанта, кількість ударів, яких вже було завдано кілька сотень, ще зросте.

Ізраїльські військові повідомили про призов 300 тисяч резервістів для участі у бойових діях.