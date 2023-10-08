США направляють авіаносну групу на Близький Схід – Остін

США переводять одну зі своїх авіносних груп до Східного Середземномор’я на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та «Хамасом», зазначив міністр оборони Ллойд Остін.

«Я дав вказівку перевести авіаносну ударну групу на чолі із флагманом авіаносцем «Джеральд Форд» до Східного Середземномор’я», – заявив Остін.

За його словами, до ударної авіаносної групи входять загалом шість бойових суден.

«Окрім цього, ми вжили кроків для посилення ескадрилій бойових літаків F-35, F-15, F-16 та А-19 у регіоні», – зазначив міністр.

Він додав, що «уряд США також терміново надасть Силам оборони Ізраїлю додаткове обладнання та ресурси, в тому числі й боєприпаси».

«Перша оборонна допомога почне рух сьогодні (8 жовтня – ред.) й прибуде найближчими днями», – підсумував Остін.

Вранці 7 жовтня палестинське угруповання «Хамас», яке контролює Смугу Гази, завдало по Ізраїлю масованого обстрілу. Водночас бойовики «Хамасу» проникли на територію Ізраїлю.

Багато ізраїльтян, включаючи дітей, взяті в заручники і вивезені в Смугу Гази.

Ізраїльська армія проводить операцію «Залізні мечі» і завдає у відповідь авіаудари по Смузі Гази.

8 жовтня ізраїльські військові розповіли, що мінометні бомби були випущені з Лівану по північному Ізраїлю. Ізраїльські війська відповіли артилерійськими ударами по Лівану.

8 жовтня Міністерство закордонних справ України повідомило про загибель двох українських громадянок в Ізраїлі внаслідок нападу бойовиків екстремістського угруповання «Хамас».