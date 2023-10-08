Посол Ізраїлю щодо «Хамасу»: «епоха переговорів із дикунами завершилась»

Ізраїль не бажає вести переговорів із бойовиками «Хамасу», а «хоче їхнього знищення», зазначив посол країни в ООН Гілад Ердан.

«Епоха переговорів з цими дикунами закінчилася. Настав час знищити інфраструктуру терору «Хамас», повністю стерти її з лиця землі, щоб подібні жахи більше ніколи не повторилися», – сказав посол перед закритим засіданням Радбезу ООН, пише CNN.

Ердан також закликав світову спільноту відреагувати на «задокументовані воєнні злочини» бойовиків «Хамасу» та засудити «безжальні терористичні атаки» на Ізраїль.

«Ізраїль має одну, єдину вимогу. Воєнні злочини «Хамасу» мають бути однозначно засуджені. Це неймовірне звірство має бути засуджене. Ізраїль має отримати стійку підтримку, щоб захистити себе. Захищати вільний світ», – наголосив він.

Вранці 7 жовтня палестинське угруповання «Хамас», яке контролює Смугу Гази, завдало по Ізраїлю масованого обстрілу. Водночас бойовики «Хамасу» проникли на територію Ізраїлю.

Багато ізраїльтян, включаючи дітей, взяті в заручники і вивезені в Смугу Гази.

Ізраїльська армія проводить операцію «Залізні мечі» і завдає у відповідь авіаудари по Смузі Гази.

8 жовтня ізраїльські військові повідомили, що мінометні бомби були випущені з Лівану по північному Ізраїлю. Ізраїльські війська відповіли артилерійськими ударами по Лівану.

Станом на вечір 8 жовтня, за повідомленням ЗМІ, кількість жертв через напад «Хамасу» перевищила 700 людей. Офіційного підтвердження кількості загиблих з ізраїльського боку не було, пише агентство AP.