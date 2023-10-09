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Армія Ізраїлю закликала людей запастися їжею і водою щонайменше на 72 години – ЗМІ

Громадян Ізраїлю, незалежно від місця проживання, слід мати запаси їжі та води щонайменше на 72 години

Громадян Ізраїлю, незалежно від місця проживання, слід мати запаси їжі та води щонайменше на 72 години, заявило Командування тилу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), пише The Times of Israel.

«Кампанія (військова – ред.) може бути тривалою, і важливо, щоб кожна сім'я забезпечила себе водою, їжею, ліками та необхідним обладнанням на випадок надзвичайних ситуацій», – ідеться в заяві.

Також представники ЦАХАЛ рекомендують людям «перевірити, де розташоване найближче бомбосховище, і переконатися, що у них є вільний доступ до нього».

Бойовики угруповання «Хамас», який контролює Смугу Гази, напали на Ізраїль уранці 7 жовтня. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій із ізраїльськими військовими та захопивши в полон десятки заручників. Угруповання «Хезболла» також обстріляло територію Ізраїлю з боку Лівану. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази, а також Лівану.

Станом на вечір 9 жовтня число ізраїльтян, загиблих унаслідок нападу угруповання «Хамас», сягнуло 800.

У Міністерстві охорони здоровʼя Ізраїлю заявляють, що станом на середину дня 9 жовтня до лікарень доставлено 2506 постраждалих, у тому числі 23 у критичному і 353 у тяжкому стані.

Число загиблих у Смузі Гази, за даними підконтрольного «Хамасу» міністерства охорони здоровʼя, сягнуло 560, ще 2900 людей поранені.

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