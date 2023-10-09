«Знаємо, як цій загрозі протидіяти» – Зеленський про зацікавлення Росії в розпаленні війни на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, і сказав, що в Україні знають, «як цій загрозі протидіяти».

«За наявною інформацією – дуже чіткою – Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та суперечностей і цим допомогло Росії знищувати свободу у Європі. Ми бачимо, як російські пропагандисти зловтішаються. Бачимо, як іранські друзі Москви цілком відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль. І все це – значно більша загроза, ніж зараз світ сприймає. Світові війни минулого розгоралися саме з локальних агресій. Ми знаємо, як цій загрозі протидіяти. Готуємо відповідні кроки. А головне – захищаємо необхідність максимальної єдності світу», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Подробиць голова держави не навів.

Він додав, що 9 жовтня провів нараду з керівниками розвідки: ГУР і зовнішньої розвідки, з дипломатами щодо ситуації в Ізраїлі й навколо нього та щодо загальної ситуації на Близькому Сході.

«Це має принципове значення для нас – не лише для України, а для всієї Європи», – сказав Зеленський.

Раніше сьогодні Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що російські спецслужби використовують напад угруповання «Хамас» на Ізраїль для масштабної провокації проти України.

«Російське ГРУ вже передало терористам «Хамасу» захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС. Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі», – вказано в повідомленні.

У ГУР вважають, що російські спецслужби «мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української Прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви».

В українській розвідці припускають, що метою можливої провокації є дискредитація ЗСУ та «повне припинення військової допомоги з боку західних партнерів».

Телеканал «Настоящее время» звернув увагу, що прокремлівський телеграм-канал Mash вже поширює інформацію про українську та західну зброю у бойовиків.