Війна в Ізраїлі: Іран рятує Росію?

Вранці 7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС випустили кілька тисяч ракет по території Ізраїлю, після чого розпочали вторгнення на південь країни з палестинської території Сектор Газа.

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Вони зайняли одну з військових баз ізраїльтян, захопили кілька сотень заручників і прорвалися до південних міст Сдерот, Офакім та Ашкелон. Це стало найбільшою ескалацією війни між євреями та арабами за 50 років – з часів війни Судного дня 1973 року.

У відповідь прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що його країна перебуває у стані війни, а Армія оборони Ізраїлю розпочала призов 300 тисяч резервістів.

На ранок 9 жовтня ЦАХАЛ повідомив про повернення під свій контроль захоплених бойовикам територій з деякими осередками опору, а також про успішне відпрацювання по території Сектору Газа ракетами – можливості ХАМАС тепер «серйозно ослаблені».

У розпал атаки палестинських бойовиків стало відомо, що територію Ізраїлю на півночі обстріляли і члени «Хезболли» – воєнізованого угрупування в Лівані, яке підтримує Іран.

Американське видання The Wall Street Journal повідомило з посиланням на високопоставлених членів ХАМАСу та «Хезболли», що напад палестинського угруповання на Ізраїль допомогли спланувати офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану. Іранська делегація в ООН після поширила заяву, де запевнила, що Тегеран нібито до цього не причетний.

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Якщо ЦАХАЛ зважиться на наземну операцію із зачистки в Секторі Газа, не виключено, що Іран чи Сирія вступлять у війну на боці ХАМАС, а США – на боці Ізраїлю. На думку американського генерала у відставці Баррі Маккафрі, у цьому задум Росії, який намагається відволікти США від своєї агресії проти України.

Головні питання випуску:

Чи могла Росія попросити де-факто свого союзника Іран атакувати Ізраїль?

Що змінить для України атака ХАМАС на Ізраїль?

І чи наважиться Єрусалим ліквідувати Сектор Газа?