ДБР повідомило про підозру прикордоннику, який утік до Росії через Угорщину

Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці з СБУ та Держприкордонслужбою заочно повідомили про підозру правоохоронцю, який служив на Закарпатті в лавах прикордонників та виявився агентом російських спецслужб, ідеться в повідомленні на сайті ДБР 9 жовтня.

«Уродженець Луганська прибув на службу на Закарпаття в червні 2022 року з Лисичанська. У серпні цього ж року його призначили начальником групи кіберзахисту відділення зв’язку одного з підрозділів кордону… За оперативними даними, нещодавно він у складі групи «ухилянтів» незаконно перетнув кордон із Угорщиною. І вже за декілька днів в одному з російських пабліків з’явилася інформація про те, що утікач тривалий час працював агентом спецслужб РФ і зараз перебуває в Москві. Росіяни стверджували, що він вів підривну діяльність проти України й обіцяли згодом викласти велике інтерв’ю зі зрадником», – ідеться в повідомленні.

Раніше 9 жовтня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що російські спецслужби використовують напад угруповання «Хамас» на Ізраїль для масштабної провокації проти України, передаючи бойовикам «трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС».

У ГУР вважають, що на підтвердження своїх тез російські спецслужби «мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української Прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви».

За повідомленням ДБР, «зраднику повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України), також готується повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)».