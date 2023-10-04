СБУ повідомила про затримання трьох агентів російського ГРУ

Контррозвідка Служби безпеки України заявляє, що нейтралізувала агентурну мережу Головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ), яка діяла у Харківській та Житомирській областях. У результаті спецоперації затримано трьох агентів російської воєнної розвідки, серед яких – громадянин Росії, повідомила пресслужба СБУ 4 жовтня.

«За вказівкою окупантів їхні поплічники збирали інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони на території обох регіонів. Також вони приховано відслідковували дані про повітряні атаки РФ на місцеві об’єкти критичної та соціальної інфраструктури, а потім направляли до ГРУ «звіти» про можливі «прильоти». Усю інформацію агенти передавали резиденту (старшому) ворожої групи, який перебував у Бєлгороді. Ним виявився негласний позаштатний представник 74-го розвідувального центру російського ГРУ. Отримані дані він переправляв своєму «куратору» – кадровому співробітнику воєнної розвідки РФ», – ідеться в повідомленні української спецслужби.

За цими даними, контррозвідники СБУ встановили місця перебування російських агентів і затримали їх у власних помешканнях, затримані – місцеві жителі, яких російська воєнна розвідка завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

«У поле зору спецслужби РФ вони потрапили під час неодноразових виїздів на територію Росії, де їх і завербували. Після 24 лютого 2022 року російська розвідка «активувала» своїх агентів і перейшла з ними на регулярні «сеанси» зв’язку через месенджер», – вказано в повідомленні.

Затриманим повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу:

– ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

– ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

– ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух та переміщення Збройних Сил України).

Затриманим загрожує довічне позбавлення волі. Раніше контррозвідка СБУ викрила ще трьох учасників цієї агентурної мережі.