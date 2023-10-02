Мера Сум і директора департаменту інфраструктури міста затримали на хабарі

Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро повідомили у понеділок про затримання на хабарі мера Сум та директора департаменту інфраструктури міста.

«Посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу у місті. Задокументовано, що вони «обклали даниною» місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємця 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови платити – погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу. СБУ та НАБУ затримали обох фігурантів «на гарячому» у момент отримання одного із траншів неправомірної вигоди у розмірі 1,4 млн грн», – повідомили в СБУ.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за статтею «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою».

«Пізніше посадовцям буде обрано запобіжний захід», – повідомили в СБУ.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, долали в НАБУ.

Відомства не вказують імені затриманого мера, однак з відкритих даних відомо, що мером Сум є Олександр Лисенко. Директором департаменту інфраструктури міста на сайті Сумської міськради вказано Олександра Журбу.