З початку року нейтралізовано майже 4000 кібератак на органи влади та критичну інфраструктуру – СБУ

З початку року Служба безпеки нейтралізувала майже чотири тисячі кібератак на електронні системи центральних органів влади та критичної інфраструктури України, повідомила пресслужба відомства.

«Більшість ворожих кібератак спрямована на пошук несанкціонованого доступу до електронного документообігу держустанов і технологічних систем інфраструктури. Зазвичай такими «точками входу» для російських хакерів є публічно доступні сервіси, насамперед – електронна пошта», – повідомили в СБУ.

Повідомляється, що нині СБУ підключила електронні системи понад 1700 представників урядових структур і стратегічно важливих об’єктів до платформи обміну інформацією про виявлені кіберінциденти. Ця платформа має назву MISP-UA.

На початку серпня СБУ повідомила про блокування спроби російської воєнної розвідки отримати доступ до бойової системи обміну даних ЗСУ. За даними української спецслужби, російські хакери намагалися проникнути в українські військові мережі та організувати збір розвідданих.

Як заявив тоді керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, відповідальність за російські кібератаки лежить на хакерському угрупованні Sandworm, яке підконтрольне російській воєнній розвідці. За даними СБУ, загалом фахівці відомства виявили майже 10 російських шпигунських програм, які були призначені для отримання інформації із системи обміну даних ЗСУ.