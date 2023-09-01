Російські хакери намагаються зламати планшети бійців ЗСУ – CNN

Пов’язані з військовою сферою російські хакери атакують мобільні пристрої українських військових, щоб отримати секретну інформацію про бойові дії, передає CNN з посиланням на попередження від США та інших західних союзників Києва.

Повідомлення від розвідувального альянсу «П’яти очей» (США, Австралії, Канади, Нової Зелендії та Великобританії) підтверджує звіт Служби безпеки України про спроби хакерів РФ проникнути до планшетів Android. Бійці ЗСУ використовують їх для планування та виконання бойових завдань, зазначає CNN.

За даними СБУ, шкідливий код було розроблено для крадіжки даних, що відправляються з мобільних пристроїв військовослужбовців через супутникову систему Starlink. Супутники Starlink відіграють важливу роль у забезпеченні зв’язку на полі бою в Україні.

СБУ раніше повідомила, що змогла заблокувати кілька спроб злому, вказуючи однак, що противнику вдалося «захопити планшети на полі бою» та встановити на них шкідливе програмне забезпечення.

Сполучені Штати та їхні союзники покладають відповідальність за кібератаки на хакерський підрозділ російської військової розвідки, відомий як Sandworm. Імовірно, саме він причетний, серед іншого, до кібератак, які у 2015 та 2016 роках призводили до відключення електроенергії на українській території. У CNN надіслали запит до посольства Росії у Вашингтоні щодо коментарів.