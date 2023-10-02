СБУ заявляє про затримання в Києві агента ФСБ, який цікавився «Армією дронів»

Служба безпеки України повідомила 2 жовтня про затримання в Києві агента ФСБ РФ, який хотів вступити до школи «Армії дронів», щоб шпигувати за українськими військовими.

«Співробітники Служби безпеки провели багатоетапну спецоперацію, у результаті якої в Києві затримали ще одного агента ФСБ. Він збирав розвіддані про спецпідрозділи Збройних сил України та СБУ, які спеціалізуються на використанні безпілотних літальних апаратів», – указано в повідомленні спецслужби.

За інформацією СБУ, агент отримав завдання від російського куратора наприкінці літа.

«Він мав установити локації полігонів Сил оборони, де курсантів навчають управляти ударними та розвідувальними безпілотниками. Також він планував виявити місця базування українських спецпідрозділів БПЛА та їхніх дронів», – інформують в СБУ.

За наявними даними, сили РФ готувалися використати інформацію для вчинення повітряних атак на обʼєкти ЗСУ та Служби безпеки.

Крім того, як зазначають у СБУ, зловмисник обходив вулиці Києва і фіксував локації українських захисників на території міста. Співробітники СБУ затримали його під час фотографування однієї з військових частин у столиці.

За даними слідства, ворожим спільником виявився 49-річний підприємець із Києва, якого два місяці тому дистанційно завербував представник ФСБ. У поле зору агресора він потрапив через свої антиукраїнські дописи на одному з російських телеграм-каналів.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).