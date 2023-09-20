СБУ затримала працівника оборонного заводу Миколаївщини – його завербувала російська розвідка

Служби безпеки України заявляє про нейтралізацію агентурної мережі російського ГРУ на Миколаївщині.

Як повідомляє пресслужба відомства, учасники мережі збирали розвіддані про кількість та види військової техніки Сил оборони, яка прибуває до регіону, зокрема для ремонту і техобслуговування.

За даними СБУ, керівником групи виявився працівник місцевого оборонного підприємства, якого російська розвідка завербувала ще під час його навчання у військовому інституті колишнього СРСР – відтоді він перебував у «режимі очікування», а був «розконсервований» після початку повномасштабного вторгнення РФ

«Відповідно до інструкцій російського ГРУ резидент створив власну агентурну мережу на території південного регіону. До її складу залучив свою дружину, з якою працював на оборонному заводі, та ще двох знайомих: з обласного центру та Очакова», – йдеться у повідомленні.

У СБУ кажуть, що учасники мережі діяли за двома основними напрямками розвідувально-підривної діяльності:

збір інформації про наявні зразки і технічний стан українського озброєння на оборонному підприємстві (для цього використовували доступ до його секретної документації та інших закритих відомостей режимного об’єкта);

відслідковування місць базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ, які залучені до оборони регіону або контрнаступальних операцій.

«Отримані дані російська агентура передавала своєму резиденту, а він вже мав «звітувати» перед «куратором» з ГРУ. Для комунікації використовували анонімні чати в одному з месенджерів», – повідомляє українська спецслужба.

Чотирьох учасників російської агентурної мережі затримали під час спроби передачі розвідданих агресору. Під час обшуків у них вилучили російські документи, заборонену комуністичну символіку та незареєстровану зброю, додають у СБУ.

На підставі зібраних доказів трьом затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), четвертому фігуранту інкриміновано ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі всі вони перебувають під вартою, триває розслідування.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні.