CБУ: російський агент, який шпигував за штабами Сил оборони в Харкові та Чернівцях, отримав 15 років тюрми

Суд засудив до 15 років позбавлення волі російського агента, який збирав розвіддані про місце розташування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Державної прикордонної служби на Харківщині та Буковині.



Як повідомляє пресслужба відомства, він також передавав російським військам електронні координати ключових мостів і електропідстанцій в обох регіонах.

При цьому у СБУ не уточнюють, чи це рішення суду вже набрало законної сили.

Співробітники СБУ затримали російського агента «на гарячому» під час прихованої фотофіксації військового об’єкта у Чернівцях у травні цього року.



За даними слідства, поплічником РФ виявився житель Чернівців, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював там техніком з налаштування інтернету, після початку повномасштабного вторгнення його дистанційно завербував кадровий співробітник російського ГРУ.

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У СБУ повідомляють, що під час перебування у Харкові чоловік відслідковував дислокації українських блокпостів та фортифікаційних споруд у місті, а також передавав агресору геолокації місцевих енергооб’єктів, потім за вказівкою свого «куратора» він повернувся до Чернівців під виглядом відвідування родичів – там шпигував за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном та місцевим військкоматом.



На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав російського агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада)

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, державній зраді. За даними голови СБУ Василя Малюка, від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на червень Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у майже 92 тисячах кримінальних проваджень, пов’язаних із російською агресією.