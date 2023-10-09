«Як рятувальник-волонтер фіксував наслідки ударів». СБУ викрила російського агента в Одесі

Служби безпеки України заявила про викриття чергового російського агента, який коригував удари по Одесі та розвідував локації Сил оборони на території регіону.



Як повідомляє пресслужба відомства, для маскування цієї діяльності він вступив до лав місцевого загону рятувальників-волонтерів.



«Встановлено, що під виглядом рятувальника він прибував на місця «прильотів» нібито для розбору завалів, а насправді фіксував наслідки ворожих атак та «звітував» про це воєнній розвідці РФ.За наявними даними, одержані розвіддані окупанти використовували для підготовки нових та коригування повторних ударів по Одесі», – йдеться у повідомленні.



За даними СБУ, чоловік виконував ще одне завдання – намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS та систем протиповітряної оборони ЗСУ у прифронтових районах області.



У відомстві зазначають, що російським поплічником виявився 29-річний житель Одеси, який раніше входив до складу місцевого осередку так званого «ленінського комуністичного союзу молоді» і брав участь у провокаціях масових заворушень в Одесі у травні 2014 року. Також він був «зв’язковим» агента-спецназівця ФСБ, якого СБУ вивела з Придністровʼя і затримала на Одещині.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Наразі він перебуває під вартою.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, державній зраді. За даними голови СБУ Василя Малюка, від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на червень Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у майже 92 тисячах кримінальних проваджень, пов’язаних із російською агресією.