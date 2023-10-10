Армія Ізраїлю повідомляє про удари з Сирії

Збройні сили Ізраїлю 10 жовтня заявляють про зафіксовані удари по країні з території Сирії.

«Нещодавно було виявлено низку пусків із Сирії, спрямованих на Ізраїль. Частина снарядів перетнула територію Ізраїлю та, імовірно, впала на відкритій місцевості», – йдеться в заяві ізраїльської армії.

Згодом у пресслужбі додали, що ЦАХАЛ відповідає вогнем з артилерії та мінометів у «напрямку джерела пусків у Сирії».

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Уранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС напали на Ізраїль. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій з ізраїльськими військовими. Крім того, угруповання «Хезболла» також обстріляло територію Ізраїлю з боку Лівану. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази, а також Лівану.

За даними на ранок 10 жовтня, влада Ізраїлю повідомляла про 900 загиблих і 2400 поранених унаслідок нападу бойовиків «Хамас». Палестинська сторона заявила, що внаслідок ізраїльських ударів по Смузі Гази загинули 700 людей, 3800 поранені.