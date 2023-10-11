МЗС: кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла

Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель ще одного громадянина України в Ізраїлі внаслідок нападу бойовиків екстремістського угруповання «Хамас».

«На жаль, підтвердилася інформація про загибель іще одного українця. Таким чином, наразі загальна відома кількість жертв серед громадян України – троє людей. Іще дев’ять наших громадян отримали поранення. Їхній стан, а також місця госпіталізації уточнюються», – написав у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко.

За його даними, ще шість українців вважаються зниклими безвісти.

У МЗС додають, що наразі близько 700 українців не можуть виїхати із Ізраїлю через скасовані авіарейси, українська влада працює над організацією повернення громадян України. Ще 170 українців заявили про бажання евакуюватися із Смуги Гази. Українська сторона опрацьовує можливі шляхи виїзду, але ситуація ускладнюється бойовими діями, зазначив Ніколенко.

Уранці 7 жовтня бойовики «Хамасу» напали на Ізраїль. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій з ізраїльськими військовими. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази.

За даними Ізраїлю, число людей, загиблих під час атак «Хамасу», які почалися 7 жовтня, зросло щонайменше до 1200. Палестинська сторона заявила, що внаслідок ізраїльських ударів по Смузі Гази загинули 700 людей, 3800 поранені.