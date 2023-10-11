«Звертаємо увагу на більш нужденних, хто телефонує з українських номерів» – посол України в Ізраїлі

По допомогу до посольства України в Ізраїлі звернулася вже понад тисяча людей, і це число далі зростає, повідомив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Він каже, що насамперед посольство допомагає тим, хто телефонує з українських номерів, а не з ізраїльських, кільком таким людям організували проживання у готелі.

«Ми в першу чергу звертаємо увагу безумовно на більш нужденних, на тих, хто до нас телефонує з українських номерів, а не з ізраїльських. Тобто, ми розуміємо, що це особи, які тимчасово перебувають, які приїхали чи в гості, чи в релігійний тур, чи ще якісь відвідини, і які залишилися без можливості навіть перебування. Декільком із них ми допомогли через консулів отримати кімнати в готелях на час перебування до вильоту. Тобто, робимо все, що можемо», – сказав Корнійчук.

Проте ще складніша ситуація з евакуацією українців зі Смуги Гази, на яку зголосилися 160 українців, каже Корнійчук. Вона запланована 12–13 жовтня.

«Евакуацію попередньо ми плануємо на четвер-п’ятницю, за умови того, що пункт пропуску Рафах зі Смуги Гази на єгипетську сторону буде відкритий. Тому що вчора його бомбили двічі», – вказав посол.

За словами Корнійчука, українців зі Смуги Гази вивозитимуть до Єгипту. А далі впродовж 48 годин треба буде перевезти їх до якоїсь іншої країни. Евакуацію посольство проводить за кошти спонсорів, у бюджеті грошей на це немає.

Уранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС напали на Ізраїль. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій з ізраїльськими військовими. Крім того, угруповання «Хезболла» також обстріляло територію Ізраїлю з боку Лівану. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази, а також Лівану.