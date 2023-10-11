ВПС Ізраїлю протягом ночі завдали ударів по сотнях цілей у Смузі Гази

Ізраїльська авіація продовжила контратаки в Cмузі Гази після масштабної атаки ісламістського угруповання «Хамас».

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила вранці 11 жовтня, що десятки винищувачів атакували понад 200 цілей у районі Аль-Фуркан. Це третя за 24 години масштабна атака в Газі. Загалом було вражено понад 450 цілей, повідомляє ЦАХАЛ.

Число людей, убитих в Ізраїлі під час атак «Хамасу», які почалися 7 жовтня, наразі зросло щонайменше до 1200, заявив речник ЦАХАЛ Джонатан Конрікус 11 жовтня, повідомляє DPA.

Влада Ізраїлю 10 жовтня повідомляла про 900 загиблих і 2400 поранених унаслідок нападу бойовиків «Хамас». Палестинська сторона заявила, що внаслідок ізраїльських ударів по Смузі Гази загинули 700 людей, 3800 поранені.

Уранці 7 жовтня бойовики «Хамасу» напали на Ізраїль. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій з ізраїльськими військовими. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази.