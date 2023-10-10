У кібуці Беері на півдні Ізраїлю знайшли тіла понад 100 загиблих жителів

Ізраїльські волонтери повідомили, що виявили на території кібуца Беері, розташованого неподалік Смуги Гази, понад 100 тіл місцевих жителів, які загинули після нападу угруповання «Хамас» 7 жовтня.

Один із місцевих жителів розповів, що кібуц повністю зруйнований.

Загалом у Беері проживало близько тисячі людей. Це означає, що бойовики вбили кожного десятого жителя. Число загиблих при цьому ще може зрости.

Кібуц Беері на півдні Ізраїлю був одним із населених пунктів, атакованих уранці 7 жовтня бойовиками угруповання «Хамас». Армія оборони Ізраїлю вела бій кілька годин. Надходили повідомлення, що деякі жителі перебувають у заручниках.

Представники ізраїльської армії раніше висловлювали припущення, що до Беері зі Смуги Гази міг бути проритий підземний тунель, через який бойовики отримували підкріплення.

Всього з 7 жовтня за час атаки «Хамасу» на Ізраїль загинули щонайменше 900 людей, майже дві з половиною тисячі зазнали поранень. Кількасот людей вважаються зниклими безвісти, близько ста перебувають у заручниках, ймовірно, на території Гази.

Ізраїль у відповідь на атаку проводить військову операцію «Залізні мечі» та атакує цілі у Смузі Гази. Внаслідок ударів Армії оборони Ізраїлю, за даними палестинської сторони, загинули близько 700 жителів Гази, майже чотири тисячі зазнали поранень.