HRW про дії Ізраїлю та бойовиків «Хамасу»: є воєнні злочини з обох сторін

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch, коментуючи ситуацію в Ізраїлі та Смузі Гази, повідомила про воєнні злочини з обох сторін.



«Навмисні вбивства мирних жителів, захоплення заручників і колективне покарання є жахливими злочинами, які не мають виправдання», – сказав Омар Шакір, директор Human Rights Watch із Ізраїлю та Палестини, коментуючи дії бойовиків «Хамасу».



7 жовтня міністр енергетики Ізраїлю оголосив, що ізраїльська влада більше не буде забезпечувати електроенергією понад 2 мільйони жителів Гази.



В організації зазначають, що очевидні навмисні напади палестинського збройного угруповання на цивільних осіб, невибіркові напади та взяття цивільних осіб у заручники є воєнними злочинами, згідно з міжнародним гуманітарним правом. Відключення ізраїльською владою електроенергії в Газі та інші каральні заходи проти цивільного населення Гази «означали б незаконне колективне покарання, яке є воєнним злочином». Закони війни застосовуються до всіх сторін конфлікту, незалежно від законності їх початку війни чи дисбалансу сил між сторонами, зауважують в HRW.



Під час попередніх раундів бойових дій Human Rights Watch задокументувала серйозні порушення законів війни ізраїльськими силами та палестинськими збройними групами.

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Бойовики «Хамасу» почали свою атаку на світанку в суботу, 7 жовтня, з масованого ракетного обстрілу південного Ізраїлю, прикриваючи ним безпрецедентне, багатостороннє проникнення бойовиків в Ізраїль з Гази, вузької смуги, де проживає 2,3 мільйона палестинців.

Внаслідок масованого ракетного удару по Ізраїлю були вбиті кілька сотень людей.

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Старший військовий командувач «Хамасу» Мохаммад ад-Дейф повідомив, що по Ізраїлю було випущено 5 тисяч ракет. В Ізраїлі заявили, що по території країни було випущено 2200 ракет.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Ізраїльська армія оголосила про початок контртерористичної операції «Залізні мечі» у відповідь на атаку «Хамасу».

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що «країна перебуває у стані війни».