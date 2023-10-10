Літаки Ізраїлю обстрілюють центри керування «Хамас» у Смузі Гази

Ізраїльські військові літаки до ранку 10 жовтня атакували центр міста Газа, де розташовані підконтрольні угрупованню «Хамас» центри урядування, це сталося після того, як прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пообіцяв бойовикам відплату, яка «відіб’ється в поколіннях», повідомляє Associated Press.

У відповідь на повітряні атаки Ізраїлю речник збройного крила «Хамас» Абу Обейда заявив увечері 9 жовтня, що угруповання «без попередження» вбиватиме одного ізраїльського цивільного заручника щоразу, коли Ізраїль атакуватиме цивільних жителів у їхніх будинках у Газі.

Раніше ізраїльські військові порадили цивільному населенню Смуги Гази залишити зону бойових дій і втекти до Єгипту, щоб не піддавати себе небезпеці, інформує видання The Times of Israel.

«КПП «Рафах» усе ще відкритий. Усім, хто може вийти, я б порадив їм вийти», – сказав підполковник Річард Хехт у розмові з іноземними журналістами.

Чотириденна війна вже забрала щонайменше 1600 цивільних життів з обох боків. Ізраїль уперше за десятиліття бачив перестрілки на вулицях своїх міст.

Збройні сили Ізраїлю заявили, що знайшли тіла приблизно 1500 бойовиків «Хамасу» на ізраїльській території, коли отримали ефективний контроль на півдні та «відновили повний контроль» над кордоном.