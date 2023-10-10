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Ізраїль розпочне війну чи переговори з «Хамасом»? Байден хоче дати Україні 100 мільярдів доларів

  • Президент Ізраїлю закликає світових лідерів визнати «Хамас» терористичною організацією. Армія Ізраїлю закликає людей запастися їжею і водою щонайменше на три доби. «Хамас» погрожує: за удари по містах Сектора Гази вбивати полонених. Як розгортаються бойові дії на Близькому Сході та як спецслужби РФ використовують загострення для масштабної провокації проти України?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:

  • П'ять тисяч нових резервістів Росія перекинула до окупованого Маріуполя та околиці. Також сили РФ там посилюють ППО і розгортають додаткові системи зв'язку. До чого готуються окупанти?
  • Цьогоріч за психологічною допомогою до фахівців звернулося 52 тисячі пацієнтів, кажуть у МОЗ. Емоційне спустошення, втома, напруга в тілі, паніка, злість чи сум – це все ознаки того, що варто звернутися до спеціаліста. Як можна отримати допомогу? Чи справляється держава з усіма охочими отримати безкоштовну підтримку? Та як українцям справлятися з психологічним станом під час війни? У Всесвітній день психологічного здоров'я говоримо про державні програми психологічної підтримки українців.

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