Держдепартамент США анонсував візит Блінкена до Ізраїлю та Йорданії

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен відвідає Близький Схід, повідомляє Державний департамент 10 жовтня.

«Блінкен відвідає Ізраїль та Йорданію з 11 по 13 жовтня 2023 року, де він зустрінеться з високопосадовцями», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Держдеп, Блінкен висловить свої співчуття жертвам ударів руху «Хамас» в Ізраїлі та «засудить ці атаки у найсуворіший спосіб».

«Держсекретар також підтвердить солідарність Сполучених Штатів з урядом і народом Ізраїлю. Він також обговорить заходи щодо посилення безпеки Ізраїлю та підкреслить непохитну підтримку Сполученими Штатами права Ізраїлю на самооборону», – додає дипломатичне відомство.

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Уранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС напали на Ізраїль. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій з ізраїльськими військовими. Крім того, угруповання «Хезболла» також обстріляло територію Ізраїлю з боку Лівану. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази, а також Лівану.

За даними на ранок 10 жовтня, влада Ізраїлю повідомляла про 900 загиблих і 2400 поранених унаслідок нападу бойовиків «Хамас». Палестинська сторона заявила, що внаслідок ізраїльських ударів по Смузі Гази загинули 700 людей, 3800 поранені.