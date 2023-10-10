Путін назвав події в Ізраїлі «провалом політики США»

Президент Росії Володимир Путін вважає, що останні події в Ізраїлі повʼязані з провалом політики США на Близькому Сході, оскільки Вашингтон не був «стурбований пошуком компромісів для обох сторін». Таку думку він висловив на зустрічі з премʼєр-міністром Іраку Мухаммедом ас-Судані, відео з якої опублікував кореспондент ВДТРК Павло Зарубін.

«Я думаю, багато хто погодиться зі мною в тому, що це яскравий приклад провалу політики Сполучених Штатів на Близькому Сході, які намагалися монополізувати врегулювання. Але, на жаль, не були стурбовані пошуком компромісів для обох сторін, а навпаки, висуваючи свої власні уявлення про те, як це має бути зроблено, чинили тиск на обидві сторони», – сказав Путін, вперше прокоментувавши напад бойовиків угруповання «Хамас» на Ізраїль та завдані у відповідь удари ізраїльської армії по Смузі Гази.

Путін стверджує, що США не враховували «корінних інтересів палестинського народу».

«Маю на увазі насамперед необхідність реалізації рішень Радбезу ООН щодо створення незалежної суверенної палестинської держави», – заявив він. Про які конкретно рішення йдеться, Путін не уточнив.

Путін додав, що російська позиція полягає в тому, що «збитки цивільному населенню мають бути мінімізовані і зведені до нуля», влада Росії «закликає до цього всі сторони конфлікту».

Уранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС напали на Ізраїль. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій з ізраїльськими військовими. У відповідь армія Ізраїлю почала завдавати масованих ударів по Смузі Гази.

За даними на ранок 10 жовтня, влада Ізраїлю повідомляла про 900 загиблих і 2400 поранених унаслідок нападу бойовиків «Хамас». Палестинська сторона заявила, що внаслідок ізраїльських ударів по Смузі Гази загинули 700 людей, 3800 поранені.