Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Оглядачі про напад на Ізраїль: «Це не повинно зменшити увагу до України та тривалу підтримку України»

Ізраїльський солдат на півдні країни, 9 жовтня 2023 року

З точки зору Росії та Путіна, напад «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня може відвернути увагу від війни в Україні, й не можна повністю виключити імовірність того, що Росія постачала «Хамасу» зброю для нападу, хоча наразі немає доказів цього. Про це в окремих інтерв’ю «Голосу Америки» 9 жовтня заявили американські оглядачі.

«Зараз світ дивиться в інший бік, і сьогодні значно менше уваги приділяється Росії та Україні. Тож я думаю, з його [Путіна] точки зору, це зовсім непогано», – вважає Анджела Стент, старша радниця Центру євразійських, російських і східноєвропейських досліджень і почесна професорка врядування та дипломатичної служби Джорджтаунського університету.

«Я просто сподіваюся, що це не зменшить увагу до України та тривалу підтримку України», – додала вона.

Водночас, коментуючи причини нападу, Стент зазначила, що «Хамас» міг відчувати «більш поблажливу атмосферу» на міжнародній арені, сприятливу для нападу, враховуючи фокусування уваги Заходу на війні в Україні, а також підсилену внутрішню напруженість в самому Ізраїлі.

«Я думаю, що це дійсно більше пов’язано з тим, як працює «Хамас», і я думаю, що це менше пов’язано з прикладом того, що Росія зробила в Україні», – додала Стент.

Фото зі Смуги Гази
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фото зі Смуги Гази

Кількість загиблих внаслідок атак бойовиків «Хамасу» в Ізраїлі збільшилась до 900 людей, повідомляють ЗМІ. У Газі говорять про щонайменше 687 загиблих палестинців.

Попри те, що представники «Хамасу» відвідали Москву у березні минулого року, а Росія підтримувала зв’язки з організацією весь цей час, Москва також намагалася налагодити відносини з Ізраїлем, підтримуючи крихкий баланс.

Стент нагадує, що від початку російсько-української війни Росія чинила потужний тиск на Ізраїль, щоб перешкодити йому надавати Україні високотехнологічну зброю, якої так наполегливо просили українські посадовці. «Ізраїль нічого з цього не зробив», – нагадує Стент.

З цією думкою погоджується Девід Креймер, виконавчий директор Інституту Джорджа Буша.

«Ізраїль здебільшого залишився нейтральним у війні між Росією та Україною, на розчарування українських офіційних осіб, які сподівалися, особливо через участь Ірану на боці Росії, що Ізраїль значно більше підтримуватиме зусилля України захистити себе й розпочати контрнаступ», – зазначає Креймер.

Що стосується потенційної ролі Росії у постачанні зброї «Хамасу», на думку Креймера, її не можна виключити, хоч наразі немає доказів цього, адже «роль Росії в регіоні була неймовірно деструктивною».

«Російська підтримка терористичної діяльності не є несподіванкою, тому що за часів Путіна Росія сама займається тероризмом, тому ми не повинні дивуватися тому, що тут може бути зв’язок, хоча ми ще не бачили такого прямого [зв’язку]», – додав Креймер.

За словами Креймера, напад на Ізраїль вкотре демонструє, що тероризм є загрозою для всіх, незалежно від того, чи він відбувається в Україні, чи десь ще.

«Тому напади на демократію будь-де є нападом на демократію всюди», – підкреслив Креймер.

США та ЄС визнають рух «Хамас» терористичною організацією.

Форум

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

ГУР стверджує, що Росія передала «Хамасу» захоплену в Україні західну зброю 22406 views

2

У столиці Словаччини оголосили надзвичайний стан 21641 views

3

США відреагували на спроби РФ повернутися до Ради ООН з прав людини 16907 views

4

Росія: Кадиров закликав скасувати вибори президента 2024 року або висунути тільки Путіна 7695 views

5

ФСБ порушила кримінальну справу про державну зраду щодо адвоката Іллю Новікова 6764 views

6

Зеленський змінив командувача Сил територіальної оборони ЗСУ 6098 views

7

ЗМІ: Ізраїль повернув контроль над усіма містами на кордоні зі Смугою Гази 3988 views

8

«Європейці розуміють – це про них також» – Кулеба про ставлення до тривалої війни 3808 views

9

Блінкен не вважає, що напад на Ізраїль є спробою скористатися фокусом Заходу на Україні 3322 views

10

За схемою вербування громадян Сербії на війну проти України армію РФ поповнили близько 100 осіб – Бі-Бі-Сі 2387 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG