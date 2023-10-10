США можуть обʼєднати в один пакет допомогу Україні та Ізраїлю – ЗМІ

У Білому домі обговорюють можливість обʼєднати в один пакет військову допомогу Україні та Ізраїлю, повідомляють The Washington Post та NBC News із посиланням на джерела.

За їхніми словами, можливість приєднати фінансування України до прохання термінової допомоги Ізраїлю збільшить шанси на те, що конгрес схвалить допомогу Києву, попри протидію з боку частини республіканців у Палаті представників. За даними NBC News, із такою пропозицією виступили конгресмени від обох партій, які підтримують Україну.

Два високопосадовці Білого дому повідомили WP, що остаточного рішення немає. Один зі співрозмовників зазначив, що такий крок «завадить ультраправим», які рішуче виступають проти збільшення допомоги Україні, але при цьому активно підтримують надання допомоги Ізраїлю.

Передбачається, що Білий дім попросить конгрес схвалити додаткову військову допомогу Ізраїлю вже наступного тижня.

Представник Білого дому сказав, що адміністрація Джо Байдена спокійно зважує, наскільки доцільно поєднувати допомогу Україні та Ізраїлю. Він зазначив, що зрештою рішення ухвалить Конгрес.

«Ми досить велика, економічно життєздатна і динамічна країна, щоб мати можливість підтримувати і тих, і інших», – заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Наприкінці вересня у США затвердили тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Україні. Президент США Джо Байден підписав документ.

Адміністрація Байдена домагалася виділення допомоги Україні – йдеться головним чином про фінансування постачання озброєння – на суму 24 мільярди доларів. Проти таких обсягів допомоги заперечували деякі республіканці у Сенаті і особливо у Палаті представників.

Розбіжності між республіканцями та демократами існують і щодо інших статей бюджету. Несхвалення бюджету до 1 жовтня призвело б до так званого шатдауну або закриття уряду – припинення фінансування федеральних органів влади та їх програм. Щоб уникнути цього, в останній момент знайшли тимчасовий компроміс.