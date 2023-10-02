WSJ: Пентагон має в розпорядженні 5,2 млрд доларів для допомоги Україні

Обсяг коштів для надання військової допомоги Україні у розпорядженні Пентагону становить 5,2 мільярда доларів, за нинішніх обсягів витрат цього вистачить ще приблизно на шість місяців, повідомляє газета The Wall Street Journal із посиланням на неназваних представників американського військового відомства.

Тим часом, речник Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу 2 жовтня заявив, що хоча у США є можливість продовжити підтримувати здатність України захищатися в найближчій перспективі, більшу частину наявного фінансування безпекової допомоги вже вичерпано, тож Конгресу необхідно вжити заходів.

Міллер не уточнив, як довго США зможуть надавати Україні допомогу без відповідного рішення Конгресу, пише «Голос Америки».

«Хоча у нас ще залишилися повноваження щодо скорочення витрат, які ми можемо використати для продовження надання безпекової допомоги Україні в короткостроковій перспективі, і фактично у нас є ще один пакет скорочення найближчими днями, фінансування USAI було призупинено, фінансування FMF (Foreign Military Financing, допомога іноземним арміям – ред.) – припинено. Це програми, які дозволяють нам укладати контракти для України у довгостроковій перспективі, тому ми не зможемо це зробити без подальших дій із боку Конгресу», – сказав речник.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати продовжать надавати військову допомогу Україні, і закликав Конгрес якнайшвидше домовитися про виділення коштів на ці цілі.

«Ми за жодних обставин не можемо допустити припинення американської допомоги Україні», – сказав Байден, зазначивши, що у Конгресу не так багато часу на те, щоб знайти рішення.

Днями у США затвердили тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Україні. Президент США Джо Байден підписав документ.

Адміністрація Байдена домагалася виділення на допомогу Україні – йдеться головним чином про фінансування постачання озброєння – на суму 24 мільярди доларів. Проти таких обсягів допомоги заперечували деякі республіканці у Сенаті і особливо у Палаті представників.

Розбіжності між республіканцями та демократами існують і щодо інших статей бюджету. Несхвалення бюджету до 1 жовтня призвело б до так званого шатдауну або закриття уряду – припинення фінансування федеральних органів влади та їх програм. Щоб уникнути цього, в останній момент знайшли тимчасовий компроміс.

З тим, що Київ має і надалі отримувати необхідну допомогу від США для відбиття російської агресії, згодні демократи та більшість республіканців. Байден заявив про те, що має домовленість зі спікером Палати представників республіканцем Кевіном Маккарті про те, що допомога буде продовжена, проте не розкрив деталей. За даними Politico, республіканська фракція Палати представників могла обговорити це питання 2 жовтня.

У МЗС України повідомили, що зараз українська влада працює із американськими партнерами над тим, щоб нове бюджетне рішення США, яке напрацьовуватимуть протягом наступних 45 днів, включало кошти для України.

Міністр оборони України Рустем Умєров 1 жовтня мав телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. За його словами, у цій розмові він отримав запевнення, що українські воїни й надалі матимуть сильну підтримку на полі бою.