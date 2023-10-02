Експерти пояснили, чому США важливо надалі підтримувати Україну

Продовження фінансової допомоги для України необхідне для безпеки всього регіону та є найкращою інвестицією, яку США можуть зробити для своєї безпеки. На цьому наголосили оглядачі після ухвалення закону про тимчасове фінансування уряду США, який не містить нової допомоги Україні.

Журналіст із питань нацбезпеки для видання Washington Post Макс Бут в новій колонці підкреслив: вся безпекова підтримка, яку США вже надали Києву, складає лише 0,65% федеральних витрат, але завдяки цій допомозі та допомозі інших країн Заходу Україна змогла зупинити та почати відкидати російську агресію.

«Це неймовірна інвестиція, особливо порівнюючи з останнім залученням США в інших війнах. Ми фінансуємо вільний народ, який бореться за збереження ліберальної демократії, який буде непохитною частиною західної спільноти протягом багатьох років. Якби ми припинили надавати допомогу Україні, це було б невимовною зрадою не лише народу України, а й усієї Європи», – пише він і додає, що, на його думку, продовження допомоги Україні – найкраще, що США можуть зробити й для гарантування власної безпеки.

На ризиках ненадання безпекової підтримки для України для всього регіону наполягає й інший оглядач Washington Post Джош Роджин: «Ті, хто хоче позбавити Україну допомоги США, не розуміють руйнівних наслідків, які такий крок матиме для багатьох інших країн – і особливо для тих, які перебувають у полі зору Володимира Путіна».

Експерт Джорджтаунського університету Андерс Ослунд твітує про те, що американській владі варто пояснити американцям, чому США потрібно й далі підтримувати Київ.

«Президент Байден має звернутись з промовою до американців, прояснивши, чому США мають надавати більше військової допомоги Україні», – пише він у соцмережі Х.

Колишній посол США до Росії, а нині – професор Стенфордського університету Майкл Макфол наголошує на тому, що ненадання допомоги Україні – на руку Кремлю: «Палата представників щойно надала Путіну великий подарунок. Сподіваюсь, найближчими тижнями його відберуть назад».

Раніше у колонці для MSNBC він пояснив, чому США мають продовжити підтримувати Україну не тільки з моральних причин, а й задля власної безпеки.

«Відстоювання демократії дає відчутні інструментальні переваги для американської національної безпеки. По-перше, перемога України критична для посилення європейської безпеки. По-друге, перемога України над однією з найбільших і найкраще озброєних світових армій надішле потужний сигнал стримування, оскільки китайський лідер Сі Цзіньпін підраховує вартість вторгнення на Тайвань», – зауважив Макфол.

Як повідомляв раніше «Голос Америки», президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників забезпечити підтримку надання Україні допомоги.

«Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитними у своїй підтримці України, у цій угоді немає нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана», – йдеться у заяві на сторінці Білого дому.

Законодавці від обох партій також закликали колег продовжити фінансову підтримку України.