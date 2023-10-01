У МЗС пояснили, чи вплине ситуація із тимчасовим бюджетом США на допомогу Україні

Тимчасовий бюджет США «жодним чином не зупинить надходження допомоги Україні, яка була оголошена раніше», йдеться в повідомленні спікера Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка.

«Ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше. Зараз це близько 1,6 млрд доларів США на оборонку та 1,23 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти», – пише Ніколенко.

Натомість як пояснює речник МЗС, «шатдаун» мав би негативний вплив на втілення поточних програм для України.

Водночас, за словами Ніколенка, зараз українська влада працює із американськими партнерами над тим, «аби нове бюджетне рішення США, яке напрацьовуватимуть протягом наступних 45 днів, включало кошти для допомоги Україні».

«Не забуваємо, що в США зараз тривають внутрішньополітичні дискусії, пов’язані із американським політичним процесом. Підтримка України залишається непохитно міцною як в адміністрації США, так і в обидвох партіях і палатах Конгресу США, а головне – серед американського народу», – відзначив речник.

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про тимчасовий бюджет, спрямований на уникнення припинення роботи уряду, починаючи з півночі неділі, 1 жовтня. Тепер голосування має відбутися у Сенаті – перед надсиланням бюджету на підпис президенту.

У Палаті документ підтримали 209 демократів та 126 республіканців, проти проголосував 91 конгресмен. Таким чином, документ отримав понад дві третини голосів.

Проєкт фінансування уряду розрахований на 45 днів. Він був запропонований спікером Палати представників республіканцем Кевіном Маккарті та не включає допомогу Україні. Такий варіант бюджету повʼязаний із позицією консервативного крила республіканців, які контролюють нижню палату Конгресу. У Сенаті більшість у демократів.

Представник адміністрації американського президента-демократа Джо Байдена заявив, що Білий дім, швидше за все, підтримає запропонований Маккарті проєкт – сподіваючись пізніше відновити сприяння Україні.

Міністр фінансів Джанет Єллен заявила 29 вересня, що часткове закриття уряду «підірве» економічний прогрес країни, оскільки будуть припинені програми підтримки малого бізнесу, материнства та дитинства, а також можуть бути відтерміновані великі інфраструктурні проєкти. Президент Джо Байден попередив, що так званий шатдаун може завдати великої шкоди Збройним силам, пише «Голос Америки».

Без нової бюджетної угоди тисячі американських державних службовців по всій країні могли бути відправлені до неоплачуваних відпусток, включно з військовослужбовцями, авіадиспетчерами, співробітниками дитячих установ, зазначає Бі-Бі-Сі.