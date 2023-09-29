Білий дім каже, що «ще є шанс» уникнути «шатдауну»

Білий дім заявив, що все ще можливо уникнути припинення роботи уряду, але вихід із глухого кута залежить від законодавців-республіканців.



«Шанс ще є», – сказала журналістам на брифінгу директор Адміністративно-бюджетного управління Шаланда Янг, яку цитує AFP.



«Я все ще залишаюся оптимістом, оскільки у нас є півтора дня, щоб визначити те, що необхідно для укладення угоди», яку Сенат запропонував республіканцям у Палаті представників, додала вона.

«Шатдаун», який почнеться після опівночі суботи, стане першим з 2019 року та виглядає неминучим, оскільки законодавці перебувають у глухому куті, коли ухвалюють навіть законопроєкт про короткострокові витрати.



Обидві палати Конгресу зайшли в глухий кут, і невелика група республіканців у Палаті представників виступає проти будь-яких проміжних заходів.



29 вересня республіканці в Палаті представників оприлюднили план продовження фінансування до початку листопада, але лише за умови значного скорочення витрат приблизно на 30 відсотків за всіма напрямками, за винятком таких сфер як оборона та допомога при стихійних лихах.



Спікер Палати представників Республіканської партії Кевін Маккарті, однак, звинувачує демократів, кажучи, що саме вони блокують рішення.