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11 Лютий 2019, Київ 10:51
Новини | Міжнародні

Новий «шатдаун» у США може розпочатися 16 лютого – NPR

Учасник переговорів щодо уникнення нового «шатдауну», сенатор-республіканець Річард Шелбі

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Переговори між американськими законодавцями про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою, на якій наполягає Дональд Трамп, зайшли в глухий кут, повідомляє Національне громадське радіо (NPR).

Якщо сторони не дійдуть згоди до півночі з п'ятниці на суботу, 16 лютого, частина державних установ може знову закритися через відсутність затвердженого бюджету. Попередній «шатдаун» виявився найтривалішим в історії США, він тривав 35 днів.

Один із учасників переговорів, сенатор-республіканець Річард Шелбі оцінює шанси на досягнення домовленості як 50 на 50. За його словами, наступна доба «стане визначальною».

Як розповіло NPR джерело в таборі демократів, переговори загальмувалися через суперечності щодо того, яку кількість ліжок імміграційно-митній службі слід закупити для пунктів тимчасового розміщення незаконних іммігрантів. Демократи хочуть звести цю кількість до мінімуму, щоб змусити адміністрацію Трампа зосередити увагу на виявленні, арешті та депортації небезпечних злочинців, а не на тих, хто винен лише в порушенні візового режиму.

Трамп вимагає виділити на стіну 5,7 мільярда доларів, демократи хотіли б уникнути цих витрат, але, за інформацією The New York Times, згодні надати від 1,3 до 2 мільярдів доларів, якщо Білий дім піде на поступки в питанні ліжок.

Інший варіант, який обговорюють учасники переговорів, пише видання Politico, схвалити так званий «автоматичний бюджет», який переносить на весь наступний фінансовий рік основні параметри попереднього бюджету.

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