Палата представників Конгресу США схвалила тимчасовий бюджет без допомоги Україні

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про тимчасовий бюджет, спрямований на уникнення припинення роботи уряду, починаючи з півночі неділі, 1 жовтня. Тепер голосування має відбутися у Сенаті – перед надсиланням бюджету на підпис президенту.

У Палаті документ підтримали 209 демократів та 126 республіканців, проти проголосував 91 конгресмен. Таким чином, документ отримав понад дві третини голосів.

Проєкт фінансування уряду розрахований на 45 днів. Він був запропонований спікером Палати представників республіканцем Кевіном Маккарті та не включає допомогу Україні. Такий варіант бюджету повʼязаний із позицією консервативного крила республіканців, які контролюють нижню палату Конгресу. У Сенаті більшість у демократів.

Представник адміністрації американського президента-демократа Джо Байдена заявив, що Білий дім, швидше за все, підтримає запропонований Маккарті проєкт – сподіваючись пізніше відновити сприяння Україні.

Міністр фінансів Джанет Єллен заявила 29 вересня, що часткове закриття уряду «підірве» економічний прогрес країни, оскільки будуть припинені програми підтримки малого бізнесу, материнства та дитинства, а також можуть бути відтерміновані великі інфраструктурні проєкти. Президент Джо Байден попередив, що так званий шатдаун може завдати великої шкоди Збройним силам, пише «Голос Америки».

Без нової бюджетної угоди тисячі американських державних службовців по всій країні могли бути відправлені до неоплачуваних відпусток, включно з військовослужбовцями, авіадиспетчерами, співробітниками дитячих установ, зазначає Бі-Бі-Сі.