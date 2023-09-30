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Війна

«Щоб купувати речі, потрібні гроші» – уряд США про допомогу Україні у разі шатдауну

Шаланда Янг, директорка Офісу менеджменту та бюджету США, спілкується зі ЗМІ під час щоденного брифінгу для преси у Білому домі. Вашингтон, 29 вересня 2023 року

В уряду Сполучених Штатів є «певні залишкові кошти», але шатдаун матиме вплив на допомогу Україні. Про це під час брифінгу в Білому Домі повідомила директорка Офісу менеджменту та бюджету США (відділ при Виконавчому офісі президента США) Шаланда Янґ, на що звертає увагу «Голос Америки».

«Ми не можемо робити більше із меншими ресурсами, коли мова йде про зусилля воєнного часу. Правила існують не просто так. На те, щоб закуповувати певні речі, потрібні гроші», – заявила Янґ.

Але навіть, якщо США зможуть надсилати допомогу Україні, немає гарантії, що не постраждає «готовність» самих Сполучених Штатів, додала чиновниця.

Якщо Конгрес США до кінця вересня не ухвалить бюджет на наступний фіскальний рік, це може паралізувати роботу частини державних інституцій. Це й називають у США терміном «шатдаун».

У Конгресі також обговорюють законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на 45 днів у разі неухвалення бюджету. Серед іншого, у цьому проєкті мова йде і про гроші для України.

Пентагон: у Техасі розпочались курси англійської мови для українських пілотів

Тим часом у Техасі розпочались курси англійської мови для кількох українських пілотів. Тривалість цих курсів залежатиме від кваліфікації та рівня знань українських льотчиків.

Про це заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила на брифінгу 28 вересня у відповідь на запитання журналіста «Голосу Америки».

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх (архівна світлина)
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх (архівна світлина)

За словами Сабріни Сінгх, після закінчення цих курсів пілоти продовжать спеціалізовані навчання на F-16 в Аризоні.

«Знову ж таки, немає точного графіка, – наголосила вона. – Але, так, почалося навчання з англійської мови».

Пілоти Повітряних сил ЗСУ позують для фото, сидячи на штурмовику Су-25, на своїй базі на сході України, 4 травня 2023 року (ілюстраційна світлина)
Пілоти Повітряних сил ЗСУ позують для фото, сидячи на штурмовику Су-25, на своїй базі на сході України, 4 травня 2023 року (ілюстраційна світлина)

Сінгх також зауважила, що можливий шатдаун у США може вплинути на процес навчання українських пілотів.

«Буде військовий персонал у формі, який прийде виконувати свої обов’язки, але у разі шатдауну більшість цивільного персоналу буде у відпустці. Наприклад, цивільний персонал, який бере участь у підготовці українських пілотів для навчання англійською мовою. Абсолютно. Це може вплинути на навчання», – казала Сінгх.

Українці зробили заяву, що вони [танки Abrams] приїхали
Сабріна Сінгх

Також, відповідаючи на запитання «Голосу Америки», Сабріна Сінгх наголосила що Україна отримала першу поставку американських танків Abrams.

«Українці зробили заяву, що вони [танки Abrams] приїхали. Тому я б направила вас до українців і до того, що вони сказали, але я зараз не буду заперечувати. Я не збираюся вдаватися в більш конкретні цифри або будь-які додаткові подробиці про те, скільки і коли вони прибувають. Українці повинні оголосити, коли вони будуть готові», – сказала Сінгх.

Американські танки Abrams під час військових навчань бойової групи передової присутності НАТО. Латвія, 26 березня 2021 року (ілюстраційна світлина)
Американські танки Abrams під час військових навчань бойової групи передової присутності НАТО. Латвія, 26 березня 2021 року (ілюстраційна світлина)

Тим часом генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ під час візиту до Києва заявив, що Сили оборони України поступово просуваються уперед попри запеклі бої. Столтенберґ наголосив, що понад 50 країн світу продовжують підтримувати Київ допомогою, а понад 140 виступили за підтримку суверенітету України на рівні ООН.

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